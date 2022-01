Il 2022 è un anno di novità anche per le parrocchie cittadine. E in particolare vedrà la nascita di una nuova unità pastorale, che comprenderà una vasta zona a nord ovest della città includendo quartieri molto differenti tra loro, a differenza delle precedenti esperienze come quelle che hanno coinvolto Cattedrale – san Pietro – s. Imerio oppure S.Ilario – S.Agata – S.Agostino.

L’unità pastorale “Don Primo Mazzolari” comprende infatti le parrocchie di S. Ambrogio vescovo, S. Maria Annunciata (Migliaro), S. Maria Nascente (Boschetto) e Santi Nazaro e Celso in S. Giuseppe (quartiere Cambonino).

L’istituzione ufficiale dell’unità pastorale, dopo due anni di rinvii causati dalla pandemia, avverrà durante la Messa che sarà officiata dal vescovo Napolioni (momento conclusivo della visita pastorale) domenica 16 gennaio alle ore 11 in S. Ambrogio (in diretta tv su Cremona1 e via streaming sui canali web diocesani). Date non casuali: proprio don Primo, di cui è in corso il processo di beatificazione, nacque il 13 gennaio 1890 nella cascina San Colombano del Boschetto. Il 13 gennaio 2022 alle ore 16 si terrà anche la consueta visita alla cascina, organizzata dal Tavolo della Pace, nel segno della fratellanza.

“La nascita di questa unità pastorale – fa sapere la Diocesi – è l’ufficializzazione e il rilancio di una collaborazione iniziata già da diversi anni e che si è gradualmente strutturata nel tempo: i sacerdoti dell’unità già si frequentano settimanalmente, come alcuni gruppi di catechismo e momenti di preghiera sono organizzati in condivisione”. “Forse adesso è il momento di fare un passo decisivo – commenta don Paolo Arienti, moderatore dell’unità pastorale – sono anni che i parrocchiani sentono parlare di unità pastorale, il vero cammino inizia da adesso”.

Oltre all’incontro e alle celebrazioni con le comunità parrocchiali, è previsto anche un momento riservato alla comunità della casa di cura delle Figlie di San Camillo, l’associazione “Gli amici di Davide Rossi”, le famiglie africane seguite da don Nicolas Diène e le Acli di S. Ambrogio. Inoltre, il vescovo visiterà anche la Comunità di Bessimo, che lavora sul recupero e il reinserimento di tossicodipendenti.

Come spiega don Arienti lo spirito con il quale ci si avvicina a questo incontro non è quello di un incontro formale e di facciata: “Questa visita pastorale avviene in un momento di fatica, mentre ci avviciniamo a un altro picco pandemico, e lo spirito con il quale accogliamo il Vescovo è quello di un incontro con i ritmi comunitari reali, con il bello e il faticoso che caratterizza ogni realtà per far in modo che la visita non sia soltanto una parata”.

L’unità pastorale moderata da don Paolo Arienti, parroco di S. Ambrogio, conta sulla presenza di alcuni altri sacerdoti: don Maurizio Ghilardi (parroco del Boschetto e del Migliaro) e don Alberto Martinelli (parroco di S. Giuseppe), oltre a don Giuseppe Salomoni (collaboratore parrocchiale al Cambonino) e don Nicolas Diène, sacerdote di origini senegalesi proveniente dalla Francia e incaricato di seguire la comunità francofona, da alcuni mesi residente al Cambonino. gbiagi

IL PROGRAMMA DELLA VISITA PASTORALE

14 gennaio

9.30 preghiera clinica S. Camillo

10.00 visita di alcune famiglie a S. Ambrogio

12.30 pranzo al Migliaro

15.30 visita di alcune famiglie al Boschetto

17.30 Messa al Migliaro e adorazione eucaristica. Al termine incontro con l’associazione “Gli amici di Davide Rossi”

21.00 incontro con adolescenti e giovani a S. Ambrogio

15 gennaio

9.00 lodi al Boschetto

9.30 incontro con operatori Caritas al Boschetto

10.45 incontro educatori e catechisti al Cambonino

12.30 pranzo al Cambonino

15.00 giro gruppi catechismo al Cambonino

16.30 visita alla comunità Bessimo

18.00 Messa al Cambonino. Al termine incontro famiglie africane con don Nicolas

21.00 giorno dell’ascolto per adulti al Cambonino

16 gennaio

9.30 Messa al Boschetto

11.00 Messa S. Ambrogio

12.30 pranzo alle Acli di S. Ambrogio

