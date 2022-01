Dopo lo smacco dei mancati finanziamenti al progetto della ciclabile del Boschetto e ad altri progetti lombardi nell’ambito del bando dello Stato centrale relativo al PNRR, interviene anche l’assessore regionale Pietro Foroni, secondo cui vi sarebbe una forte penalizzazione per la Lombardia.

“Regione Lombardia ha investito 260 milioni di euro per favorire interventi di rigenerazione urbana e risulta essere, ad oggi, l’unica regione ad avere una legge che riduce costi e burocrazie per chi vuole recuperare immobili” commenta Foroni, esaminando la graduatoria dei finanziamenti per le opere di rigenerazione urbana con i fondi del PNRR.

“Il 92,6% dei progetti dei Comuni del Nord ammessi al bando non sono stati finanziati. Una mossa che ritengo essere svantaggiosa per i nostri enti locali, mentre l’attenzione istituzionale regionale in materia di rigenerazione urbana è sempre stata concreta e tangibile. Auspico che il Governo riveda i parametri affinché tutti i progetti presentati possano essere realizzati per proseguire con l’obiettivo di rendere il nostro territorio lombardo più attrattivo e vivibile”.

© Riproduzione riservata