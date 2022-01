Intervento dei vigili del fuoco di Cremona, poco prima delle 14 di oggi pomeriggio, in un appartamento di via Dulcia. A fuoco è andato un mobile della casa, una credenza. Ad allertare i vigili del fuoco sono stati i vicini che hanno visto il fumo. L’incendio è stato spento in poco tempo. I danni, tra la credenza andata a fuoco e i muri anneriti, sono da quantificare. Al momento dello scoppio dell’incendio i residenti erano fuori a pranzo. Sono rientrati poco dopo.

© Riproduzione riservata