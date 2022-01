Un daino ucciso e un’auto seriamente danneggiata: è il bilancio dell’incidente avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla statale Bergamina, tra Genivolta e Offanengo, nelle vicinanze della chiesetta di san Lorenzo. La polizia provinciale ha provveduto al recupero dell’animale, un grosso esemplare appartenente ad una popolazione di una quindicina di animali che ormai da tempo staziona lungo l’Oglio. Grande paura, ma non risultano ferite per gli occupanti dell’auto che non ha potuto evitare l’impatto. La Polizia provinciale ha trasportato la carcassa all’Istituto zooprofilattico per gli accertamenti del caso.

