Un concerto assolutamente da sentire e vedere, apre la nuova stagione gennaio – maggio del Teatro Ponchielli, venerdì 14 gennaio (ore 20.00). Sul podio il maestro Daniele Gatti, Artistic advisor dal 2016 della Mahler Chamber Orchestra, prestigioso ensemble di fama internazionale fondato da Claudio Abbado. Un concerto importante che vedrà l’esecuzione di due sinfonie schumaniane.

In programma, la sinfonia n. 1 in si bemolle maggiore “La Primavera”, op. 38 di R. Schumann; sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore “Renana”, op. 97 di R. Schumann: un coinvolgente viaggio nel mondo schumaniano, con l’esecuzione di ben due sinfonie in un’unica serata.

Costo biglietti: platea/palchi €50- galleria €40-loggione €35; studenti €15.

In vendita alla biglietteria del Teatro aperta dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00 e sabato/ domenica dalle 10.00 alle 13.00.

