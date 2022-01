Prosegue anche con l’anno nuovo L’Opera si rivela, organizzato dal Teatro Ponchielli per approfondire i titoli d’opera in cartellone. L’appuntamento è per domenica 16 gennaio nel Ridotto del Teatro A. Ponchielli (ore 11) con La Fanciulla del West, opera composta nel 1910 da Giacomo Puccini per il Metropolitan di New York e che andrà in scena al Teatro Ponchielli il 21 e 23 gennaio.

Curiosità ed aneddoti sull’opera pucciniana saranno svelati dal musicologo Prof. Vincenzo Borghetti dell’Università di Verona. L’incontro è ad ingresso libero

