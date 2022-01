Sono state 3.595 le persone controllate nelle ultime due settimane (dal 27 dicembre al 9 gennaio) in territorio cremonese sul rispetto delle normative relative all’utilizzo del Green Pass. Solo quattro sono invece quelle sanzionate per aver contravvenuto a tali leggi. Questi i dati diramati dalla prefettura di Cremona, che tiene le fila dell’attività svolta sul territorio.

Sono stati inoltre 18 i soggetti sottoposti a controllo e a successiva sanzione a causa del mancato utilizzo della mascherina dove obbligatorio. Numeri in ogni caso piuttosto bassi, che indicano come i cremonesi tendano ad essere rispettosi delle regole, sebbene anche nel nostro territorio non manchino i trasgressori. D’altro canto l’elevato numero di controlli scoraggia l’inottemperanza delle leggi.

Basti pensare che in due settimane sono stati ben 530 gli esercizi commerciali controllati dalle forze dell’ordine, con 4 sanzioni comminate ai rispettivi titolari.

Un lavoro importante e condiviso dalle forze dell’ordine al completo, coordinate dalla prefettura: Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia Locale e Guardia di Finanza hanno lavorato in prima linea ogni giorno, con centinaia di uomini impegnati su questo fronte.

