Università La Sapienza, dottorato honoris causa ad Anthony Fauci

L’Università di Roma La Sapienza ha conferito il Dottorato di ricerca honoris causa in “Advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences” ad Anthony Fauci. La cerimonia si è aperta con la prolusione della rettrice Antonella Polimeni. Il riconoscimento è stato assegnato allo scienziato per il ruolo fondamentale svolto nello studio delle malattie infettive e immunomediate.

sfe/abr/gtr

© Riproduzione riservata