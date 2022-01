Lancia Ypsilon è ancora la vettura più venduta del suo segmento

Il 2021 è stato un altro anno record per Lancia Ypsilon. Con

43.735 immatricolazioni, in crescita di quasi il 2% rispetto

allo scorso anno, la fashion city car per eccellenza continua a

dominare il segmento B, confermandosi, per il terzo anno

consecutivo, come la vettura più venduta della sua categoria, nonché la seconda vettura più venduta in assoluto nel mercato.

