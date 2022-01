Aneddoti, sorrisi e curiosità intrecciati dal ‘fil rouge’ della musica: è la “Stauffer Talk”, evento organizzato dallo Stauffer Center for Strings che sarà trasmesso questa sera alle 21:00 su Cremona1 e ha per protagonisti tre artisti di rilievo internazionale: i Maestri Salvatore Accardo, Massimo Quarta e Giuseppe Gibboni, in fitto dialogo moderato del Direttore Generale Paolo Petrocelli.

I violinisti sono legati sia alla città del torrazzo sia all’Accademia Stauffer, che il Maestro Accardo ha contribuito a fondare e dove insegna dal 1986. Fra i suoi allievi figura Quarta, con cui nel tempo si è instaurato un rapporto profondo. I tre artisti hanno vinto il prestigioso Concorso Paganini e mentre Accardo è stato il primo italiano ad aggiudicarsi il premio a 17 anni, Gibboni è stato l’ultimo nell’edizione 2021. Dopo la “Stauffer Talk”, Cremona1 trasmetterà il concerto eseguito in autunno da Giuseppe Gibboni con l’ensemble ‘I Musici’ nell’Auditorium Arvedi per “STRADIVARIfestival”, con un programma da Vivaldi a Geminiani.

Federica Priori

© Riproduzione riservata