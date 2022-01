Mafia nigeriana e prostituzione, 4 arresti a Palermo

La Polizia ha eseguito un’ordinanza cautelare in carcere a carico di 4 nigeriani accusati di tratta di persone, riduzione in schiavitù, sequestro di persona, sfruttamento della prostituzione, favoreggiamento

dell’immigrazione clandestina. Gli arrestati farebbero parte della mafia nigeriana, in particolare dell’organizzazione “Black Axe”.

