La crisi del commercio non passa solo dalle chiusure: c’è chi, prima di abbassare la serranda, tenta fino all’ultimo di guadagnarci qualcosa, ma anche di non mettere la parola fine ad anni di tradizione, e mette in vendita la propria attività commerciale. In provincia di Cremona sono almeno un centinaio, come emerge dal sito Immobiliare.it. Per alcuni, la chiusura è una scelta obbligata, in quanto manca il ricambio generazionale, ma per molti il problema è la congiuntura economica. In alcuni casi ad essere in vendita sono vere e proprie attività, avviate e consolidate. In altre ad essere pronti alla cessione sono solo i locali commerciali, dopo la chiusura dei negozi che le occupavano. Contando questi gli annunci salgono addirittura a 300 sul territorio.

La maggior parte degli annunci riguarda il settore bar e ristorazione, duramente colpito dalla pandemia e da mesi di inattività forzata a causa dei vari lockdown. Tra i locali più noti, c’è la pizzeria Cremonese, in piazza Roma, attività storica che da oltre 30 anni è un punto di riferimento in centro storico. O ancora, la tabaccheria di piazza Cadorna, anch’essa presente in città da diverse decine di anni. In via di alienazione anche l’Antica Pizzeria del Corso, da alcuni anni sita sotto la Galleria Kennedy ma che storicamente aveva sede in corso Garibaldi. Una delle vie, questa, tra le più colpite dalla crisi: molte sono infatti le attività in vendita proprio lungo questa direttrice.

Nell’elenco compaiono anche locali più recenti, come il centralissimo Hobos di piazza della Pace, o Vegetamente, bistrot dedicato alla cucina sana e ricercata sito in via Capitano del Popolo, o ancora la storica gastronomia di corso Matteotti.

Non ci sono solo bar e ristoranti: tra gli annunci anche quello relativo all’edicola sotto la Galleria 25 Aprile, il cui titolare vuole andare in pensione, e quella in stazione. Ma anche la storica libreria Spotti, in corso Matteotti, che negli anni è stata punto di riferimento per moltissimi cremonesi. Tra le cessioni, infine, si contano addirittura una palestra, quella sita in via Castelleone, e un hotel, in viale Po, al costo di 2,5 milioni di euro.

Laura Bosio

