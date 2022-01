Sta facendo discutere in queste ore a Cremona la notizia secondo cui una banca del centro città (la Crédit Agricole di Corso Mazzini) avrebbe negato l’apertura di un conto corrente a un gruppo no-vax, il Comitato Fortitudo.

Le indiscrezioni corrono principalmente sul web: “A Cremona la banca Credit Agricole nega al Comitato Fortitudo l’apertura di un conto corrente perché identificato come “No Vax”. È gravissimo e crea precedenti pericolosi”. Questo il messaggio ormai diffusosi nelle chat dei gruppi Whatsapp dedicati.

Abbiamo dunque interpellato la filiale in questione, con l’obiettivo di verificare la notizia e – in caso di conferma – darle voce per una ricostruzione dell’accaduto. La telefonata, tuttavia, è stata interrotta bruscamente senza che venisse fornita alcuna spiegazione.

Il Comitato Fortitudo, nei primi giorni del 2022, era stato al centro delle polemiche per un video di brindisi di fine anno nel quale si udivano le parole “A morte chi ha il vaccino”. Il caso aveva suscitato una eco nazionale, ma il Comitato si era dissociato dalle parole contenute nel video dichiarando che a pronunciarle era stato un uomo esterno al gruppo.

