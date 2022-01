Montecitorio si prepara all’elezione del capo dello Stato

Fuori le auto, dentro grandi gazebo bianchi. Il parcheggio di via della Missione, a pochi metri dall’ingresso di Montecitorio, cambia volto in vista dell’elezione del presidente della Repubblica. Il grande piazzale viene infatti adibito a seggio drive in per permettere ai grandi elettori positivi al Covid, o comunque in quarantena, di votare in sicurezza.

