Ue, Benifei “Digital Service Act contro strapotere piattaforme”

“Finalmente con il Digital Service Act l’Europa si dota di

regole per combattere lo strapotere delle piattaforme digitali

per dare un senso democratico e di certezza del diritto

all’interno del mondo digitale”. Così l’eurodeputato del Pd,

Brando Benifei, nel commentare il Digital Service Act, la legge sui servizi digitali approvata dal Parlamento europeo di Strasburgo in plenaria. alp/mgg/gtr

