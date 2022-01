Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore – Acqua e Sapone Roma

CASALMAGGIORE: Ferrara, Braga, Bechis, Mangani, Carocci, Guidi, White, Malual, Shcherban, Szucs, Di Maulo, Zambelli, Davoli.

All: Volpini, Zagni

ROMA: Bugg, Klimets, Cecconello, Trnkova, Stigrot, Pamio, Venturi, Rebora, Arciprete, Decortes, Avenia, Bucci, Rabadzhievan

All. Saja-Mafrici

Una sconfitta pesantissima quella di questa sera per la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore, contro la Acqua e Sapone Roma, giocata di fronte ai circa 900 spettatori del PalaRadi. Un 3-2 che regala una solo punto alla squadra di casa, mettendola in una posizione piuttosto precaria in classifica. [leggi l’articolo completo su CremonaSport].

