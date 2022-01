Continua a tenere banco la problematica della città al buio: dopo l’appello di una parte dei consiglieri di maggioranza, la presidente della Commissione Vigilanza, Simona Sommi (Lega), ha avviato la richiesta di convocazione della stessa entro la fine della settimana prossima, presentando altre un’interrogazione scritta “con l’intento di chiedere conto all’Amministrazione delle ben note criticità e rispetto all’affidamento alla società Citelium della gestione di un servizio che risulta dai fatti inefficace” fa sapere.

“I numerosi e ricorrenti episodi relativi alla parziale assenza dell’illuminazione pubblica in alcune zone della città, con luci spente da mesi, hanno causato disagi alla cittadinanza, oltre a un sempre più diffuso problema di sicurezza” continua Sommi. “Credo sia necessaria un’analisi puntuale della situazione, per sollecitare una solerte risoluzione dei problemi e una manutenzione continuativa al fine di garantire un servizio efficiente e in sicurezza”.

© Riproduzione riservata