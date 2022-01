Svolta green per gli aeroporti in Italia. Con un contributo complessivo di 14,5 milioni messi a disposizione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile a favore dell’acquisto di autovetture e mezzi elettrici, l’ENAC contribuisce al conseguimento delle priorità strategiche nazionali ed europee per ridurre le emissioni di gas serra.

sat/mgg

© Riproduzione riservata