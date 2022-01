A dicembre l’export è cresciuto su base annua del 12,6%. L’aumento è particolarmente elevato per l’energia, dove sfiora il 64%. Nell’ultimo mese del 2021 l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un calo congiunturale per le esportazioni, -2,1%, e un aumento di oltre il 4% per le importazioni.

© Riproduzione riservata