Un uomo e una donna rispettivamente di 66 e 65 anni sono stati trovati senza vita in un appartamento di via IV Novembre a Crema. Dalle prime informazioni sembrerebbe che il decesso sia avvenuto da giorni. Sono stati i vicini, che hanno descritto le due vittime come molto riservate, a chiamare i soccorsi. Erano preoccupati perchè da giorni non li vedevano. Sul posto sono accorsi i medici del 118 e i vigili del fuoco che sono entrati nell’appartamento dopo aver forzato la porta. All’interno c’erano i corpi esanimi dell’uomo e della donna. Lui, invalido, era seduto sulla sedia a rotelle. Indagano i carabinieri del nucleo radiomobile e investigativo di Crema. Non sarebbero stati trovati segni di violenza sui corpi e non sono stati riscontrati segni di effrazione. Sul decesso della coppia sono in corso accertamenti. Tra le ipotesi al vaglio, il doppio suicidio.

