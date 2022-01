Ultimi preparativi prima del Festival di Sanremo

Ultimi preparativi prima dell’inizio del Festival di Sanremo. Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti, da martedì 1 a sabato 5 febbraio trasmetterà in diretta da Casa Sanremo per raccontare ai coetanei questo secondo Festival dell’era Covid. Per l’occasione, per il quarto anno consecutivo, coordinerà La Giuria degli Adolescenti, composta da oltre 300 ragazzi dagli 11 ai 22 anni.

