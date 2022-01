Le donne sono il 60% dei laureati, ma svantaggiate sul lavoro

Nel 2020 le donne costituiscono quasi il 60% dei laureati in Italia e registrano performance migliori sia nella regolarità negli studi sia per voto di laurea. Eppure, sul lavoro, gli uomini guadagnano il 20% in più e occupano ruoli di livello più alto. Sono i risultati emersi dal ‘Rapporto tematico di genere’ realizzato dal Consorzio interuniversitario AlmaLaurea, presentato a Bologna.

