Ennesimo episodio vandalico nel quartiere Borgo Loreto, e in particolare nella zona di via Esilde Soldi. Dopo l’attacco vandalico subito dal bar Lo Stregatto a inizio gennaio, stavolta è toccato al negozio Immagine Moda.

Nella serata di venerdì infatti ignoti hanno preso di mira una delle vetrine, provocando una lunga crepa all’interno, per poi darsi alla fuga. A rendersi conto di quanto accaduto, alcuni residenti della zona, che hanno avvertito il titolare.

Neppure un mese fa, invece, i vandali avevano colpito il bar di fronte, ricoprendo il plateatico con lettiera per gatti sporca. In entrambi i casi è stata sporta denuncia, ma si tratta solo della punta dell’iceberg. Il quartiere è infatti spesso teatro di episodi vandalici.

Come emerso dall’ultima assemblea, svoltasi il 10 gennaio, numerose sono le segnalazioni da parte dei residenti, che lamentano problemi di sicurezza, inciviltà e disturbo della quiete pubblica.

Come ad esempio fenomeni di spaccio e presenza di tossicodipendenti in Piazza Cisalpina e Via dei Garibaldini, l’inciviltà che caratterizza alcuni frequentatori di Parco Rita Levi Montalcini, dove spesso vengono abbandonato rifiuti ovunque.

Non solo: da tempo in alcune zone regnano degrado e abbandono, tanto che il Comitato di Quartiere chiede interventi di riqualificazione, sia dal punto di vista della viabilità, sia della riqualificazione del verde, allo scopo di renderlo più vivibile.

