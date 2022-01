Sono 18.555 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 167.214 tamponi eseguiti. Lo riporta il bollettino di sabato 29 gennaio 2022 del Ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 88 decessi: ieri erano state registrate 77 vittime. In totale i decessi da inizio pandemia in Lombardia sono 37.046. Diminuiscono i casi rispetto a ieri, a fronte però di un numero lievemente minore di tamponi: ieri in Lombardia i contagi giornalieri di Coronavirus erano stati 21.329 su 175.870 tamponi.

I pazienti ricoverati nei reparti di area medica degli ospedali sono adesso 3.072 (92 in meno rispetto ai 3.164 di ieri). Aumenta invece lievemente il numero dei pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva che sono 254, mentre ieri erano 252.

Per quanto riguarda le singole province: a Milano 5.353 casi, in provincia di Varese 1.529, 1.294 a Monza e Brianza, a Bergamo 1.909, nel bresciano 2.789, nel comasco 1.036, in provincia di Sondrio 325, in provincia di Mantova 1.001 casi, 488 nella provincia di Lecco e 729 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 411 e infine 1.130 in provincia di Pavia.

