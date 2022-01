Sorda dall’età di 38 anni, con l’arrivo del Covid e delle mascherine non riesce più a leggere il labiale delle clienti. È la storia della signora Maria Rosa Ziglioli che si vede costretta a chiudere il suo storico negozio in via Buoso da Dovara.

Il servizio di Federica Bandirali

