Anche la giornata di domenica si rivelata un mezzo flop, in Fiera, secondo giorno di open day vaccinale rivolto ai bambini tra i 5 e gli 11 anni. 54 le vaccinazioni effettuate, una decina in più di quelle di ieri. Un andamento lento, quello delle vaccinazioni pediatriche, che riflette i timori di tanti genitori e forse anche l’andamento dei contagi che, seppure lievemente, sta seguendo una curva discendente. L’appello dei pediatri ad effettuare la vaccinazione, non è dunque servito ad incoraggiare i più restii, ma bisogna anche tener conto, nel valutare il basso afflusso agli open day, che diversi genitori hanno già prenotato i propri figli per i prossimi giorni.

L’accesso all’hub di Cremona fiere ieri e oggi era libero, senza prenotazione, dalle 8 alle 17. Come ha spiegato la responsabile del servizio vaccinale dell’Asst di Cremona e pediatra Antonella Laiolo, “il numero delle infezioni pediatriche ha progressivamente superato quello della popolazione sopra i 65 anni, oramai sufficientemente vaccinata. Il virus non risparmia nessuno: agire prima che la fascia pediatrica venga colpita in pieno rappresenta una opportunità da non lasciarsi sfuggire”.

Dal 19 dicembre 2021 al 25 gennaio, presso gli hub del’Asst di Cremona sono state somministrate 26.601 dosi di vaccino anti Covid-19 a bambini e bambine. Nella fascia 5-11 anni, 1.278 (il 6%) hanno ricevuto la seconda dose. Nella fascia 12-17 anni, 2.661 (14%) hanno completato il terzo richiamo.

