PROSECCO DOC IMOCO VOLLEY CONEGLIANO – VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE: 3-0 (25-16 / 25-23 / 25-18)

Imoco: Gennari 5, Egonu 14, Folie 10, Vuchkova 6, Sylla 12, Omoruyi 7, De Gennaro (L), Caravello, Courtney, Frosini. Non entrate: Plummer, Wolosz (K), Munarini, Fahr (L). All. Santarelli-Lionetti.

Vbc: Di Maulo 2, Malual 10, Zambelli (K) 3, Guidi 6, Shcherban 8, Braga 8, Carocci (L), Ferrara, White, Szucs 1. Non entrate: nessuna . All. Volpini-Zagni.

Durata set: 22′, 26′, 26′. Tot: 74′.

Spettatori: 1870

Una Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore a ranghi ristretti a causa di alcune positività, esce sconfitta per 3-0 dal PalaVerde contro la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano facendo vedere però diverse buone cose soprattutto nel secondo set.

