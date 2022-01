Il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, ha espresso soddisfazione per la firma definitiva del contratto di acquisizione di Acciai Speciali Terni (Ast) da parte del gruppo cremonese Arvedi. “Sono soddisfatto – ha spiegato – perché questo accordo rappresenta un tassello importante per il polo siderurgico italiano, un progetto che il governo sta monitorando e seguendo fin dall’inizio con attenzione e discrezione puntando a favorire in un settore strategico la competitività e sostenibilità, conservando la massima attenzione alla salvaguardia dei posti di lavoro”.

