Il nuovo ospedale di Cremona sarà al centro dell’intervento che la vicepresidente della Regione e assessore al Welfare, Letizia Moratti, farà domani, martedì 1° febbraio, in collegamento video al convegno ‘Hospital of future. How re-think architectures for health’ (Ospedale del futuro, come ripensare le architetture della salute).

All’incontro, organizzato da Regione Lombardia, Fondazione Politecnico e Politecnico di Milano a Dubai, partecipano anche il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il direttore di Agenas, Domenico Mantoan e il vicerettore del Politecnico di Milano, Donatella Sciuto.

Scopo dell’evento, a cui prendono parte illustri relatori, è analizzare l’evoluzione delle architetture della salute e individuare le tendenze attuali dell’ospedale 4.0.

Nel saluto introduttivo, la vicepresidente illustrerà brevemente le iniziative intraprese da Regione Lombardia e il progetto del nuovo ospedale di Cremona, esempio di struttura sanitaria innovativa di recente progettazione.

