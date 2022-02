E’ un segno dei tempi che cambiano, di una città sempre più votata al terziario e dove la gran parte delle attività in espansione sono quelle della ristorazione. Sul piazzale della Tamoil da qualche giorno sono iniziati i lavori di ristrutturazione del fabbricato un tempo utilizzato come mensa dagli autotrasportatori, per farne la nuova sede del Tramvai. Il noto ristorante pub specializzato nei galletti alla brace, lascerà quindi il piano terra del condominio all’inizio di via Eridano, per insediarsi in un’area molto più ampia, con un notevole incremento di posti all’esterno nell’area recintata. Un trasferimento di pochi metri in linea d’aria: tra vecchio e nuovo locale ci sono di mezzo i binari della Cremona – Piacenza e una parte del Dopolavoro Ferroviario.

Tramvai è una catena di 13 ristoranti con sede principale ad Asola che ha cominciato a svilupparsi nel 2008, prendendo spunto dai Brew Pub, caratterizzati da birra artigianale e un menu ristretto, basato sul galletto alla brace. Il primo locale è nato proprio all’interno di una vecchia stazione delle prime tramvie costruite nel 1886.

Al momento sono in corso i lavori edili preliminari: allaccio ai sottoservizi, rifacimento della copertura, modifiche interne, demolizione con ricostruzione della rampa d’accesso. Due gli ingressi attuali, uno dal piazzale Caduti del Lavoro e un altro dall’area interna.

La palazzina era da tempo in disuso e appartiene alla Srl Servizi Logistici, società che fa capo alla Tamoil.

L’arrivo del ristorante conferma l’attrattività delle vie a forte scorrimento per le attività di ristorazione e le medie superfici di vendita. Una delle più recenti nuove aperture è stato il Roadhouse in via Mantova, nelle vicinanze del casello autostradale, ma è proprio il tratto di tangenziale di via Eridano che negli ultimi anni ha visto un crescendo senza precedenti. Nel 2017 nell’ex concessionaria Rossi Auto è arrivata la pizzeria Pizzikotto, che ha trainato l’apertura di bar, gelateria e di un’altra pizzeria sulla corsia opposta; al posto di Bossoni auto si è invece insediato il mercatone cinese. Una vivacità commerciale che inevitabilmente sta congestionando sempre più questo primo tratto di tangenziale urbana. gbiagi

© Riproduzione riservata