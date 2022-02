Momenti di paura nel primo pomeriggio di giovedì, quando un uomo è volato in acqua cadendo dall’argine tra Crotta d’Adda e Acquanegra Cremonese, all’altezza di Cascina Belvedere. L’uomo, di 52 anni, stava percorrendo l’argine in bicicletta quando, per cause in corso di accertamento, è finito nel canale navigabile.

A notarlo è stato un passante, che lo ha aiutato, in attesa che arrivassero i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza, elisoccorso e auto medica, insieme ai Vigili del Fuoco, che hanno recuperato l’uomo dall’acqua, per trasportarlo in ospedale. Le sue condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita. Ora toccherà ai Carabinieri ricostruire la dinamica dell’incidente.

