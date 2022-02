“Stiamo tornando nella borgata marinara di Vergine Maria per le terze dosi e troviamo lo stesso entusiasmo”. Così il commissario Covid di Palermo, Renato Costa, durante le vaccinazioni in corso in una pizzeria. L’iniziativa rientra nel nuovo calendario dei vaccini itineranti varato dalla struttura commissariale per l’emergenza Covid. vbo/com

© Riproduzione riservata