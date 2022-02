Fondazione Cariplo compie 30 anni, durante i quali ha sostenute 1.314 iniziative sul territorio cremonese, donando 100 milioni di euro. Difficile davvero ricordarli tutti, certamente significativi sono quelli cosiddetti emblematici ovvero progetti di particolare importanza per il territorio e la comunità. Qualche esempio: al Comune di Crema per il progetto C.RE.M.A.2020, all’università Cattolica del Sacro Cuore per il progetto Cremona Food-Lab, all’Istituto Sperimentale Italiano Lazzaro Spallanzani per il progetto Il polo delle microalghe, alla Cooperativa Sociale Casa di Nostra Signora per progetti di accoglienza, all’ A.C. Crema 1908 per il progetto Sportabilità, alla Fondazione Iris per il Integrazione sociale e culturale, economia solidale, agricoltura biologica.

Scendendo nel dettaglio, al settore Ambiente sono stati destinati 8,4 milioni di euro a sostegno di 62 progetti di tutela e valorizzazione ambientale. La Ricerca scientifica ha invece ricevuto contributi per quasi 1,2 milioni di euro suddivisi in 7 progetti. Su questo fronte, ad esempio sul territorio cremonese ha avuto un ottimo successo per il progetto Progetto SI Scuola Impresa Famiglia, nato nel 2018, che ha permesso di ammodernare i laboratori didattici di 76 istituti tecnici ad indirizzo meccatronico e 17 istituti tecnici ad indirizzo agrario della Lombardia e delle province del Verbano – Cusio – Ossola, dotandoli delle tecnologie di Industria 4.0. Premiato lo scorso anno l’Istituto Galilei di Crema per il progetto Digital Green Lab: ATR_FTIR

Il settore Culturale è stato destinatario di 35,6 milioni di euro per 477 iniziative. Tra i progetti di maggior impatto il Progetto LAIVin, che sostiene laboratori musicali e teatrali nelle scuole per promuovere il protagonismo culturale dei giovani. Premiato l’ Istituto “A. Stradivari” di Cremona progetto Libertà è partecipazione e l’Istituto Magistrale Statale Sofonisba Anguissola di Cremona per il progetto GENERazione AtTIVA

A Cremona inoltre è stato avviato nel 2010 il Distretto Culturale della Provincia di Cremona che si è concentrato sulla diversificazione del sistema di offerta culturale ed ha investito sull’integrazione tra spettacolo, musica e artigianato artistico come motore di sviluppo economico e sociale. Il progetto di Fondazione Cariplo sui Distretti culturali si è attivato per mettere a sistema le varie iniziative artistiche e imprenditoriali in campo musicale e creare valore per tutta la comunità. Tra i maggiori progetti culturali inoltre le iniziative per promuovere il distretto della Liuteria di Cremona- 768 progetti sono invece i progetti realizzati nel settore dei Servizi alla persona per 57 milioni di euro. Molto attuale il progetto contro la povertà educativa che ha coinvolto i tre territorio simbolo della pandemia: Bergamo, Lodi e Brescia.

A disposizione dei ragazzi 3650 personal computer e 200 tablet dotati di requisiti tecnici e caratteristiche adatte per gestire la DAD e le modalità di studio dettate dalla recente pandemia. Obiettivo principale contrastare la povertà educativa e combattere il digital divide, un obiettivo importante che sottolinea ancora una volta la sensibilità e l’attenzione rivolta al mondo dei più giovani e alle loro esigenze in particolare in questo periodo drammatico. sono state destinate risorse pari 1,4 milioni di euro per 63 progetti presentati sulle due edizioni del bando Lets GO, un aiuto eccezionale in difesa delle attività di sostegno e assistenza ai più fragili, di quelle legate alla cultura e alla tutela dell’ambiente, messe a rischio dalla pandemia.

Molto importante il tema dell’housing sociale per soggetti fragili. A Cremona (frazione Gerre Borghi), grazie ad un contributo di 317.000€ prenderà il via un progetto promosso alla Fondazione Franca e Giuliana Azzolini in partenariato con la Cooperativa Sociale Eco-company, che intende riqualificare una vecchia cascina storica al fine di realizzare in 6 alloggi (11 posti letto) per persone con disabilità cognitiva medio-lieve e 2 monolocali sempre per persone con disabilità ma finalizzati ad esperienze più lunghe di durante-dopo di noi. 3 alloggi per l’accoglienza di singoli o nuclei in situazione di disagio socio-abitativo in mixitè dove persone normodotate (fragili) e persone con disabilità convivranno

Nel 2001 Fondazione Cariplo ha inoltre permesso la nascita della Fondazione Comunitaria della provincia di Cremona , un ente filantropico autonomo e indipendente che realizza sul territorio cremonese iniziative di utilità sociale, ambientale e culturale. Fondazione Cariplo dal 1991 ha destinato alla fondazione comunitaria oltre 26 milioni di euro.

“Fondazione Cariplo in questi trent’anni di attività ha regalato al nostro territorio risorse non solo economiche ma culturali, sociali, unite alla possibilità di aiutare i soggetti più fragili e di valorizzare i punti forti della nostra terra” ha detto Franco Verdi, membro cremonese della Commissione Centrale di Beneficenza. “Sono state infatti realizzati migliaia di progetti che hanno permesso di aiutare le persone ma anche di fornire opportunità di crescita lavorativa e formativa. Un motore di coesione sociale e di sviluppo di idee”.

