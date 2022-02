Giovedì 10 febbraio alle 18, in Cremona, Sala Zanoni, via del Vecchio Passeggio n.1, in occasione del Giorno del Ricordo, il Dipartimento Provinciale Tutela vittime” – Fratelli d’Italia, unitamente al Circolo cittadino di Fratelli d’Italia, ed a Gioventù Nazionale Sezione di Cremona, organizza una conferenza commemorativa.

“E’ doveroso non dimenticare gli orrori che vissero i nostri compatrioti istriani e giuliano-dalmati, trucidati o costretti ad abbandonare in fretta e furia le loro case e la loro terra; non dimenticare la crudeltà con cui anche molte donne, Norma Cossetto fra tutte, furono barbaramente seviziate, violentate e gettate nelle cavità carsiche ancora vive a causa della follia omicida del regime comunista di Tito” commentano i promotori.

“Le foibe rappresentano una vicenda ignominiosa, probabilmente ancora scomoda, tant’è da essere ancora oggi liquidata in poche righe nei libri scolastici di storia, e che una parte del nostro Paese ancora non vuole riconoscere e con cui non ha ancora fatto i conti”.

L’incontro avrà come relatore Matteo Carnieletto, redattore de “Il Giornale” e coautore del libro “Verità Infoibate: le vittime, i carnefici, il silenzio della politica”.

La conferenza è aperta al pubblico, nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela sanitaria relativa all’emergenza Covid-19.

