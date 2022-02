E’ arrivato, da parte della provincia di Cremona, il nulla osta all’installazione di un velobox lungo la strada provinciale 13 – che collega Pizzighettone a Montodine – nell’abitato del comune di Gomito. E’ stato dunque fatto il primo passo per la realizzazione del velobox, uno strumento che vorrebbe limitare la velocità all’interno del centro abitato, spesso troppo elevata. Il Comune in ogni caso dovrà inviare copia della concessione in discussione alla Provincia prima dell’inizio dei lavori. In questo senso, l’Amministrazione di Gombito, incassato il nulla-osta provinciale, si attiverà per stipulare la concessione e poi potranno partire i lavori. Il via libera provinciale, in ogni caso ha la durata di 19 anni a decorrere dalla data del decreto di concessione.

