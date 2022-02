Il 25 febbraio, dopo la classica sosta invernale, la Cooperativa Nazareth riaprirà il campeggio di via del Sale a Cremona in attesa anche della ripartenza a pieno regime della stagione turistica per la città. Si conferma l’accoglienza del turista a 360 gradi, ma non mancheranno alcune novità.

Innanzitutto, si sta lavorando a un nuovo sistema di accesso con una nuova modalità di ingresso nell’area e al pagamento alla cassa, automatizzato e 24 ore su 24. Confermata nella stagione 2022 la presenza di “Beega”, il progetto di cicloturismo della Cooperativa Sociale Cosper, pronta a offrire pacchetti per dei tour alla scoperta del territorio in sella a una bicicletta.

Tempo anche di bilanci per il campeggio: nel 2021 sono state 3.450 le persone passate dal camping, per un totale di circa 4.600 pernottamenti, tra italiani e stranieri. Per quanto riguarda le provenienze italiane, in testa ci sono i lombardi, seguiti dai piemontesi e dai veneti. Tra gli stranieri, boom di campeggiatori tedeschi.

“I numeri ci raccontano e ci confermano che nel 2021 la presenza di italiani ha superato quella di campeggiatori provenienti dall’estero – dice Giusy Brignoli, referente del campeggio per la Cooperativa Nazareth -: una tendenza in linea con le previsioni di inizio anno rispetto alla ripresa del turismo”.

Federica Bandirali

