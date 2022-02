È deceduto nella serata di venerdì 4 febbraio all’ospedale di Padova, dove risiedeva da anni, don Stafano Bonfatti: aveva 88 anni. Per sua volontà, i funerali si svolgeranno nei prossimi giorni a Bozzolo, dove era stato vicario. La salma sarà quindi tumulata nel cimitero di Sabbioneta, suo paese natale.

Nato a Sabbioneata il 15 ottobre 1933, don Bonfatti fu ordinato sacerdote il 29 giugno 1957 mentre risiedeva nella parrocchia di S. Ilario in Cremona. Una classe di otto sacerdoti che già negli anni ha salutato mons. Giovanni Amigoni (2019), don Angelo Conca (1998), mons. Sergio Mutti (2011) e don Sergio Salomoni (2015). Oggi piangono la scomparsa del compagno di ordinazione don Ennio Asinari, don Sergio Lodigiani e mons. Giuseppe Soldi.

Don Bonfatti ha iniziato il proprio ministero come vicario parrocchiale a Rivarolo del Re. Nel 1961 il trasferimento, sempre come vicario, a Bozzolo. Dal 1967 al 1977 è stato parroco di Cavallara. Quindi, pur rimanendo sempre incardinato in diocesi di Cremona, ha prestato servizio a Padova, dedicandosi in particolare all’insegnamento. Era laureato in Filosofia.

