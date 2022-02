Tg Ambiente – 6/2/2022

In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:

– Dalla BCE gli stress test sul rischio climatico

– Colleferro è la nuova capitale europea dello spazio

– Nasce il liceo per la Transizione Ecologica e Digitale

– Agli italiani piace l’auto elettrica o ibrida

abr/gtr/col

© Riproduzione riservata