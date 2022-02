“Non è possibile immaginare il Pnrr senza tutelare l’ambiente in maniera proattiva e senza sviluppare le caratteristiche necessarie a farlo”. Lo ha detto Stefano Laporta, presidente dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo Piano dell’agenzia Italpress.

