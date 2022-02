L’Accademia Scacchistica Cremonese riprende l’attività della Scuola di Scacchi per giovanissimi. Possono partecipare gli Under14 che intendono apprendere le basi del gioco o perfezionarle. Sono previsti due corsi: al venerdì di perfezionamento, al sabato per principianti. Orario per entrambi i corsi dalle 17:30 alle 18:30. Prima lezione gratuita e senza impegno per i nuovi iscritti. Sede della Scuola di Scacchi presso Società Filodrammatica Cremonese, piazza Filodrammatici 2, Cremona.

Prime lezioni venerdì 11 e sabato 12 febbraio 2022. Per ulteriori info. 329.1690124 oppure info@cremonascacchi.it”

