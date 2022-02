Beni per oltre 2 milioni di euro sono stati confiscati dal Comando provinciale dei carabinieri di Siracusa a un elemento di spicco del clan “Nardo” di Lentini. Oggetto di confisca beni immobili e conti correnti ritenuti provento di attività illecite messe in atto dall’uomo in nome e per conto del gruppo mafioso.

fsc/mrv

© Riproduzione riservata