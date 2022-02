Rinviata la partita di questa domenica tra Vanoli e Gevi Napoli per positivi tra le fila dei napoletani. Come si legge nel comunicato della lega pallacanestro,”preso atto che la Società GeVi Napoli ha documentato la sussistenza di un numero di atleti positivi superiore al 35% rispetto a quelli inseriti nella Lista del Gruppo Atleti (…) dispone il rinvio della partita medesima.”

Nei prossimi giorni saranno indicate le modalità di recupero della partita, tenendo conto che questa era l’ultima giornata prima della pausa per Final Eight di Coppa Italia e Nazionale. Si tratta del secondo rinvio consecutivo per la società partenopea che, alle prese con diverse positività al Covid-19 all’interno del gruppo squadra, già lo scorso turno non è scesa in campo contro l’Umana Reyer Venezia, una sfida che verrà recuperato sabato 19 durante la pausa per le Final Eight di Coppa Italia.

