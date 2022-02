Con un gol per tempo la Cremonese batte il Cittadella e si porta al primo posto in classifica in coabitazione con Lecce e Pisa. I salentini (e il Brescia, indietro di due punti) devono ancora disputare il loro 22esimo turno, ma, almeno per una notte, i grigiorossi possono guardare tutti dall’alto. A decidere il match del Tombolato, la prima rete in maglia Cremonese di Casasola e una magia di Buonaiuto.

