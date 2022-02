Dopo l’approvazione della Giunta comunale di Cremona, è arrivato anche dalla Provincia il via libera all’approvazione per lo schema di “Accordo di Partenariato per lo sviluppo del Centro di Innovazione Agro zootecnico – alimentare”.

Ad essere coinvolti, oltre al Comune (Ente capofila) e alla provincia, anche CremonaFiere, la Camera di Commercio di Cremona e le università Cattolica e Politecnico. Questi soggetti vogliono “mettere a fattor comune forze e strategie, conoscenze e strumenti per alimentare una roadmap strategica per l’implementazione del costituendo Centro

di Innovazione Agro zootecnico – alimentare”.

L’obiettivo è quello di creare un “modello di aggregazione per lo sviluppo sostenibile della filiera agro-alimentare lombarda per aumentare la capacità di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico in ambito nazionale e in ambito della cooperazione internazionale”.

I firmatari “intendono creare una struttura di rete che collabori e supporti le Università e le imprese nei percorsi di ricerca e trasferimento tecnologico su temi strategici per il territorio e il Paese, come quelli legati alla sostenibilità nella filiera agroalimentare”.

L’intesa consente di “mettere le basi per un’interazione sempre più forte con la Regione Lombardia per una stretta collaborazione nella cornice delle risorse messe a disposizione dal PNRR e dalla Programmazione europea 14-20 e 21-27”.

L’Accordo “parte con la prospettiva di allargarsi anche alla partecipazione di altre rappresentanze importanti della filiera agro-alimentare ed alle aziende private”.

La sottoscrizione del protocollo non prevede importi di spesa da sostenere. Eventuali impegni economici saranno definiti attraverso accordi tra gli Enti firmatari e dovranno essere approva dagli organismi preposti dei singoli soggetti. L’accordo avrà validità fino al 31 dicembre 2024, ma potrà essere prorogato tramite accordo esplicito tra le parti.

