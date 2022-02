Una serata da sogno quella vissuta dalla Cremonese che allo Zini travolge il Parma 3-1 e si installa al primo posto solitario in classifica. Almeno per una notte, in attesa del risultato della gara di domani, mercoledì 16 febbraio, del Lecce, i grigiorossi possono guardare tutti dall’alto in basso. A decidere il match contro i ducali le reti di Baez, Gondo e Zanimacchia. Per la squadra di Iachini, invece, a segno Simy.

