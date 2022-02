Il Polo di Cremona del Politecnico di Milano propone due seminari interdisciplinari di formazione permanente: “Uso scientifico del foglio elettronico”. L’evento si svolgerà venerdì 11 marzo dalle ore 14.30 alle ore 18.30 e sabato 19 marzo dalle ore 9 alle ore 13 presso il Campus di Cremona del Politecnico di Milano.

Durante gli incontri sarà possibile conoscere il foglio elettronico, “sperimentando” l’aspetto operativo dei concetti presentati spesso solo in modo teorico e scoprire come sia uno strumento da utilizzare applicato a diverse discipline.

Questo percorso, aperto a tutti, è pensato per i più curiosi e motivati che vogliono approfondire da un angolo visuale spesso lasciato alla buona volontà del singolo, tutte le potenzialità del foglio elettronico. I partecipanti ai seminari prenderanno dimestichezza con il foglio elettronico, che deve far parte del bagaglio di strumenti che un professionista domina.

I seminari saranno tenuti dal Prof. Egidio Battistini del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, docente del corso di Probabilità e Statistica Matematica presso il Polo Territoriale di Cremona. Il Prof. Battistini è responsabile per il Polo di Cremona dell’attività di laboratorio dell’area matematica, responsabile dell’attività di tutoring, divulgatore della cultura matematica e autore di diverse pubblicazioni.

Questa iniziativa fa parte degli eventi in formazione permanente proposti dal Campus di Cremona nel 2022, gli incontri saranno erogati sia in presenza sia in modalità online ead ogni partecipante verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. È possibile iscriversi fino al 4 marzo 2022 dal seguente link: https://www.polimi.it/index.php?id=5782&uid=4911

Il programma dettagliato dell’evento e la locandina sono disponibili sul sito www.polo-cremona.polimi.it.

