Sono 201 i nuovi casi Covid in provincia di Cremona nelle ultime 24 ore. In Lombardia 5.231 a fronte di 69.315 tamponi effettuati (7.55%) su un totale di 32.478.904 da inizio emergenza. 49 i decessi (ieri 59), che portano il numero delle vittime complessive, in regione, a 38.286. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 1.391 di cui 156 in Terapia intensiva, mentre in isolamento domiciliare ci sono 139.675 soggetti. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 2.115.299 (+12.485). Gli attualmente positivi in totale sono 141.222 (-7.303).

© Riproduzione riservata