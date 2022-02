E’ morto sabato 19 febbraio lo psicologo e docente cremonese Vittorio Cigoli, molto conosciuto in città e non solo. Cigoli era nato a Cremona nel 1942: era professore Emerito di Psicologia Clinica all’Università Cattolica del Sacro Cuore. Molte le sue pubblicazioni nel campo della psicologia clinica, molte delle quali tradotte anche in inglese. Molti anche i volumi scritti da Cigoli: dal testo “Quando non è per sempre” (scritto con Marialuisa Gennari, sul tema di come per restare coppia di genitori anche nel momento della separazione) a “Clinica del divorzio e della famiglia Ricostruita” edito da Il Mulino, testo che ha ricevuto grande attenzione e diffusione.

© Riproduzione riservata