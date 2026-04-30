Alexandre, il vagabondo giramondo lascia Cremona: destinazione, Austria
In attesa del processo, era stato ospitato a Vescovato dai proprietari del distributori di benzina
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Gambe in spalla, cani al guinzaglio e il fido carrello con tutto il necessario sempre a portata di mano, pronto per ripartire alla scoperta di nuovi Paesi.
È ormai conosciuto in tutta la provincia Alexandre, il vagabondo giramondo che alcune settimane fa era approdato in terra cremonese.
Arrivato a Pescarolo, lo scorso 14 aprile era finito nei guai quando, in stato di ebbrezza, aveva aggredito un agente.
Mercoledì è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, patteggiando una pena di 20 mesi, con sospensione condizionale.
Ora, conclusi gli iter, il 35enne di origine francese è pronto a riprendere il suo cammino: destinazione l’Austria.
“Domani mattina un camion viene a prendermi alle 6 – racconta Alexandre – e mi porterà dritto verso il confine con l’Austria. Da lì ripartirò a piedi, per scoprire tutto ciò che non ho ancora visto”.
In attesa del processo, Alexandre è stato ospitato nel garage dei titolari del distributore di benzina di Vescovato, ai quali rivolge un sentito ringraziamento.
“A Vescovato devo dire grazie al maresciallo Eugenio e ai carabinieri, che sono stati molto gentili con me: brave persone davvero. Un grande ringraziamento anche a Fabio della Keropetrol, che mi ha ospitato”.
La partenza è fissata per le prime ore di venerdì; con lui, sempre i suoi fidatissimi amici a quattro zampe. Dopo l’Austria, nel suo cammino c’è l’Europa dell’Est e, in un futuro non ancora definito, l’Asia: dalla Russia fino alla Mongolia.
Una vita all’insegna dell’ignoto, in cui il domani è tutto da scrivere.