Alexandre, il vagabondo giramondo lascia Cremona: destinazione, Austria

Gambe in spalla, cani al guinzaglio e il fido carrello con tutto il necessario sempre a portata di mano, pronto per ripartire alla scoperta di nuovi Paesi.

È ormai conosciuto in tutta la provincia Alexandre, il vagabondo giramondo che alcune settimane fa era approdato in terra cremonese.

Arrivato a Pescarolo, lo scorso 14 aprile era finito nei guai quando, in stato di ebbrezza, aveva aggredito un agente.

Mercoledì è comparso davanti al giudice per il processo per direttissima, patteggiando una pena di 20 mesi, con sospensione condizionale.

Ora, conclusi gli iter, il 35enne di origine francese è pronto a riprendere il suo cammino: destinazione l’Austria.

“Domani mattina un camion viene a prendermi alle 6 – racconta Alexandre – e mi porterà dritto verso il confine con l’Austria. Da lì ripartirò a piedi, per scoprire tutto ciò che non ho ancora visto”.

In attesa del processo, Alexandre è stato ospitato nel garage dei titolari del distributore di benzina di Vescovato, ai quali rivolge un sentito ringraziamento.

“A Vescovato devo dire grazie al maresciallo Eugenio e ai carabinieri, che sono stati molto gentili con me: brave persone davvero. Un grande ringraziamento anche a Fabio della Keropetrol, che mi ha ospitato”.

La partenza è fissata per le prime ore di venerdì; con lui, sempre i suoi fidatissimi amici a quattro zampe. Dopo l’Austria, nel suo cammino c’è l’Europa dell’Est e, in un futuro non ancora definito, l’Asia: dalla Russia fino alla Mongolia.

Una vita all’insegna dell’ignoto, in cui il domani è tutto da scrivere.

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