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Cronaca

In piazza Duomo flash mob a sostegno della Global Sumud Flottilla

di Laura Bosio

Cittadini e associazioni si uniscono a Cremona per supportare la Global Food Flotilla e chiedere il rispetto del diritto umanitario in un contesto difficile

La manifestazione
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Un presidio silenzioso ma partecipato in piazza Duomo a Cremona, per accendere i riflettori su quanto sta accadendo in queste ore nel Mediterraneo. La manifestazione, organizzata da associazioni e formazioni politiche sensibili al tema, ha voluto portare il proprio sostegno alla Global Food Flotilla, la missione civile impegnata nel trasporto di aiuti alimentari verso le popolazioni colpite da crisi umanitarie.

L’iniziativa è nata sulla scia delle notizie degli ultimi giorni, che hanno riportato tensioni, blocchi e difficoltà operative per le imbarcazioni coinvolte nella missione. Un contesto complesso che ha spinto associazioni, cittadini e realtà del territorio a mobilitarsi anche a livello locale, per esprimere vicinanza e chiedere il rispetto del diritto umanitario.

Cartelli, bandiere e striscioni hanno accompagnato il presidio, con richiami alla pace e alla necessità di garantire corridoi sicuri per gli aiuti.

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